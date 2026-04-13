Frankfurt - Der erneute Pilotenstreik bei der Lufthansa hat für hunderte Flugausfälle gesorgt und die Fronten zwischen den Verhandlungspartnern verhärtet. Das Unternehmen hat die Forderungen der Piloten als «absurd und unerfüllbar» bezeichnet. Erneut mussten tausende Passagiere ihre Reisepläne ändern. Am Montag warnte Personalvorstand Michael Niggemann die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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