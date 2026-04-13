Werner Vogels ist seit 2005 CTO und Vice President bei Amazon.com und veröffentlicht jedes Jahr einen technologischen Ausblick auf das kommende Jahr. Fünf Entwicklungen stehen in seiner Vorschau für 2026 im Vordergrund. Roboter als BegleiterEinsamkeit hat sich zur globalen Gesundheitskrise entwickelt. Die WHO (World Health Organization) hat sie als solche anerkannt, und weltweit ist jeder sechste Mensch betroffen. Bei den über 60-Jährigen berichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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