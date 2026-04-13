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WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022 | Ticker-Symbol: XONA
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Branche
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ratgeberGELD.at
13.04.2026 16:09 Uhr
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Exxon Mobil (XOM): Bullen lauern am Trigger - Geopolitik treibt den Kurs!

Öl-Gigant im Fadenkreuz der Hormus-Krise!

Rückblick

Anfang des Jahres ist die Öl-Aktie in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen. Das Exxon-Papier hat Ende März 176 US-Dollar erreicht. Danach folgte eine Korrekturphase, welche mittlerweile den EMA 50 erreicht hat.

Exxon Mobil-Aktie: Chart vom 10.04.2026, Kürzel: XOM, Kurs: 154.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs ist auf den Bereich des EMA 50 zurückgefallen. Dort hat sich eine Stabilisierung gebildet. Die Kerze von vergangenem Freitag fungiert als charttechnischer Trigger zur Oberseite. Die nächste Anlaufstelle der Bullen wäre die Kursmarke um 167 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn die Aktie unter das letzte Pivot-Tief fällt, wird aus einem gesunden Rücksetzer ein technischer Trendbruch. Ein Rückfall in den Bereich von 145 US-Dollar könnte rasch erfolgen.

Meinung

Die Schließung der Straße von Hormus Anfang März löste die "größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes" aus. Als integrierter Ölkonzern korreliert Exxon stark mit den Rohölpreisen. Ein stabiler oder steigender Ölpreis stützt dieses Chart-Setup massiv. Exxon ist bekannt für seine verlässliche Dividendenpolitik, was die Aktie besonders in volatilen Phasen bei Value-Investoren beliebt macht. Sollte eine dauerhafte diplomatische Lösung im Nahen Osten gefunden werden, fällt die "Kriegsprämie" komplett weg. Öl könnte schnell tiefer rutschen, was die Gewinnmarge von Exxon sofort schmälert.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 633.92 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.99 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Exxon Mobil ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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