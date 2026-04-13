TRITON-Token derzeit live und im Handel auf Biconomy

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 13. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung von Real-World-Assets ("RWA"), gab heute die bevorstehende Notierung seines proprietären Meme-Coin-Portfolios und seiner RWA-Token-Suite an der Biconomy-Börse ("Biconomy") bekannt, einer globalen zentralisierten Kryptowährungsbörse.

Die bevorstehenden Notierungen, die sich über die etablierte Präsenz von Biconomy in Südostasien und die robuste internationale Infrastruktur auf asiatische Märkte richten, umfassen die folgenden Vermögenswerte, die exklusiv von Datavault AI ausgegeben werden:

Dream Bowl I Meme Coin - Datavault AIs digitales Sammlerstück zum Gedenken an den Dream Bowl XIV (zuvor angekündigt am 11. Dezember 2025)

Dream Bowl II Meme Coin - Folge-Aktionärsdividenden-Token, der in Zusammenarbeit mit NFL Alumni Health verteilt wird (zuvor angekündigt am 29. Dezember 2025)

Josh Gibson Meme Coin - Ein NIL-basiertes digitales Sammlerstück zu Ehren der Baseball-Legende Josh Gibson, das in Zusammenarbeit mit der Josh Gibson Foundation entwickelt wurde (zuvor angekündigt am 20. Februar 2026)

Eigene RWA-Stablecoins - mit ausgewählten RWA-Vermögenswerten

Diese Initiative zielt darauf ab, Liquidität und eine breite Verbreitung für die gemeinschaftsorientierten Meme-Assets von Datavault AI neben den tokenisierten Produkten auf institutionellem Niveau zu gewährleisten.

Insbesondere ist der TRITON-Token, der mit dem zuvor angekündigten, millionenschweren Tokenisierungs-Dienstleistungsvertrag von Datavault AI mit Triton Geothermal LLC verbunden ist (zuvor angekündigt am 17. November 2025), bereits live und wird aktiv auf Biconomy gehandelt (zugänglich unter biconomy.com/exchange/TRITON_USDT).

Wie bereits bekannt gegeben, fungiert Datavault AI als exklusiver Technologieanbieter von Triton für die RWA-Digitalisierung, Bewertung und strukturierte Monetarisierung seiner vom US-Energieministerium validierten Geothermie-Vermögenswerte, und das Unternehmen wird bis zu 8 Millionen US-Dollar an Tokenisierungsgebühren im Zusammenhang mit Tritons geplantem digitalen Token-Angebot in Höhe von 125 Millionen US-Dollar sowie eine fortlaufende Beteiligung in Höhe von 5 % aller von Triton nach dem Angebot eingenommenen Transaktionsgebühren für digitale Token erhalten. Der aktive Handel mit TRITON auf Biconomy verdeutlicht den realen Fortschritt der Datavault-AI-Tokenisierungspipeline von der Vertragsunterzeichnung bis hin zur Liquidität auf dem Sekundärmarkt - ein Weg, den das Unternehmen für sein breiteres Portfolio an Meme-Coins, RWA-Stablecoins und Smart-Contract-Token erwartet, sobald weitere Vermögenswerte auf Biconomy und letztlich in den Datavault Information Data Exchange aufgenommen werden.

Biconomy wurde 2019 gegründet, bedient mehr als 10 Millionen Nutzer und Institutionen in über 180 Ländern und rangiert gemessen am Handelsvolumen durchweg unter den 20 bis 30 weltweit führenden Börsen, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen zwischen 2 und 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Plattform bietet Hunderte von Handelspaaren und gewährleistet branchenführende Sicherheit, wobei 98 % der Vermögenswerte in Cold Storage aufbewahrt werden.

Die Initiative treibt die Entwicklung des Datavault AI Information Data Exchange durch Datavault AI voran, der auf dem Nasdaq Financial Framework basieren wird. Durch die Nutzung der bewährten Liquidität, der Nutzerbasis und der Marktführerschaft von Biconomy in Asien stärkt das Unternehmen die Token-Akzeptanz, die Liquiditätstiefe und den konformen grenzüberschreitenden Vertrieb - grundlegende Elemente für eine skalierbare, institutionelle Infrastruktur für digitale Vermögenswerte.

Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, erklärte: "Diese Listings auf Biconomy stellen einen bedeutenden Meilenstein für unser Meme-Coin-Portfolio und unser RWA-Ökosystem dar. Die neu eingeführten Vermögenswerte ergänzen unseren patentierten Information Data Exchange, den International Elements Exchange(IEE), unsere auf Sport ausgerichtete internationale NIL-Börse und unseren American Political Exchange(APE). Wir gehen davon aus, dass all diese Plattformen vom beträchtlichen täglichen Handelsvolumen und der gezielten Reichweite in Asien von Biconomy profitieren werden, was zu einer bedeutenden Liquidität und einer beschleunigten Akzeptanz unserer Token-Angebote und unserer expandierenden Meme-Portfoliostrategien führen wird."

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter https://datavaultsite.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "Ziel", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "vorhersagt", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "strebt an", "wahrscheinlich", "bevorstehend" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse; die erwarteten Vorteile der Notierung des Meme-Coin-Portfolios und der RWA-Token-Suite des Unternehmens auf Biconomy, einschließlich der erwarteten Liquidität, des Handelsvolumens, der Token-Akzeptanz und der Marktverteilung auf asiatischen und internationalen Märkten; die Erwartung des Unternehmens, dass sein breiteres Portfolio an digitalen Vermögenswerten, einschließlich künftiger Emissionen von Meme-Coins, RWA-Stablecoins und anderen tokenisierten Produkten, im Laufe der Zeit auf Biconomy integriert wird; die erwartete Handelsperformance, Liquidität und das Transaktionsvolumen des TRITON-Tokens und anderer auf Biconomy notierter digitaler Vermögenswerte von Datavault AI; die fortgesetzte Beteiligung des Unternehmens an den Transaktionsgebühren, die von Triton Geothermal LLC gemäß der zuvor offengelegten Tokenisierungsdienstleistungsvereinbarung erhoben werden; die erwartete Entwicklung, Einführung und Vermarktung der IDE, einschließlich des erwarteten Zeitplans, der Funktionen und der institutionellen Fähigkeiten derselben; die erwartete Einführung, der Betrieb und die kommerzielle Leistung der IDE und der damit verbundenen Börsen; die erwarteten Vorteile des Nutzens der Nutzerbasis, des täglichen Handelsvolumens, der Liquiditätsinfrastruktur und der Präsenz auf dem asiatischen Markt von Biconomy, um die Akzeptanz und den Vertrieb der Token-Angebote des Unternehmens sowie die Erweiterung der Meme-Portfoliostrategien voranzutreiben; und die Geschäftsstrategien, langfristigen Ziele und Vermarktungspläne des Unternehmens basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile der Notierungen bei Biconomy zu erzielen, einschließlich der erwarteten Liquidität, des Handelsvolumens und des Grades der Token-Akzeptanz; das Risiko, dass die Notierungsvereinbarung mit Biconomy nicht die erwartete Marktdurchdringung oder Verbreitung auf asiatischen oder internationalen Märkten bewirkt; Risiken im Zusammenhang mit der Handelsperformance, der Liquidität und dem Marktpreis von TRITON-Token, Dream Bowl I, Dream Bowl II, Josh Gibson Coin, RWA-Stablecoins und anderen digitalen Vermögenswerten von Datavault AI auf Biconomy ( ), einschließlich des Risikos, dass die Handelsvolumina die Erwartungen nicht erfüllen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die IDE einschließlich der zugehörigen Börsen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich zu entwickeln, einzuführen und zu betreiben; das Risiko, dass die Börsenplattformen des Unternehmens möglicherweise nicht die erwarteten Handelsvolumina, Nutzerakzeptanz oder Umsatzniveaus erreichen; Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Märkte für digitale Vermögenswerte, einschließlich der Märkte für Meme-Coins, die erhebliche Preisschwankungen erfahren können, die nicht mit der operativen Leistung des Unternehmens zusammenhängen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Plattformen Dritter, einschließlich Biconomy, für die Notierung, den Handel und die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte des Unternehmens; das Risiko, dass Triton Geothermal LLC sein geplantes Angebot digitaler Token nicht abschließen kann oder dass das Unternehmen die erwarteten Tokenisierungsgebühren oder Anteile an Transaktionsgebühren nicht erhält; das Risiko, dass regulatorische Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte, Kryptowährungsbörsen oder den grenzüberschreitenden Token-Vertrieb negative Auswirkungen auf die Märkte haben könnten, in denen Datavault AI tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten, Südostasien und anderen Rechtsordnungen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, wie sie ausführlicher in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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