DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: Generalversammlungen von HT5 und Centiel beschliessen Fusion - 17. April 2026 voraussichtlicher erster Handelstag

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

HT5 AG: Generalversammlungen von HT5 und Centiel beschliessen Fusion - 17. April 2026 voraussichtlicher erster Handelstag

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Hochdorf (pta000/13.04.2026/20:45 UTC+2)

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf, 13. April 2026

Generalversammlungen von HT5 und Centiel beschliessen Fusion - 17. April 2026 voraussichtlicher erster Handelstag

Anlässlich der heute durchgeführten Generalversammlungen haben die Aktionärinnen und Aktionäre der HT5 AG und der Centiel SA der Fusion der beiden Gesellschaften zugestimmt. Durch die Transaktion entsteht ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes Schweizer Technologieunternehmen mit starker internationaler Präsenz und erheblichem Wachstumspotenzial im wichtigen Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung.

Die Generalversammlung der HT5 AG hat sämtlichen transaktionsrelevanten Beschlüssen zugestimmt, namentlich über die Durchführung der geplanten ordentlichen Barkapitalerhöhung mit anschliessender Aktienplatzierung, die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Lugano, die Änderung des Firmennamens in Centiel AG sowie die Änderung des Zwecks der fusionierten Gesellschaft, jeweils bedingt auf und mit Wirkung zum Vollzug der Fusion im Handelsregister.

Ebenfalls mit Wirkung zum Vollzug der Fusion wurden drei Vertreter von Centiel in den Verwaltungsrat gewählt: David Bond, erfahrener Technologie-Manager und ehemaliger CEO von Newave, als unabhängiger Verwaltungsratspräsident sowie die beiden Centiel Mitgründer Filippo Marbach und Gerardo Lecuona als Mitglieder des Verwaltungsrats. Daneben wurden die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger wiedergewählt.

Platzierung vollständig gesichert

Die ordentliche Barkapitalerhöhung umfasst die Ausgabe von bis zu 3'885'763 voll liberierten Namenaktien (entsprechend 5% des pro-forma Eigenkapitalwerts) verbunden mit einer Marktplatzierung von 11'501'225 Aktien des Gründerteams von Centiel zur Schaffung eines marktgängigen Streubesitzes (Free Float) sowie zur Stärkung der finanziellen Flexibilität der fusionierten Gesellschaft. Alle 15'386' 988 auszugebenden Aktien wurden zum Angebotspreis von CHF 2.04 von verschiedenen Anlegern als Cornerstone Investoren vollständig gezeichnet. Dadurch ist die vollständige Platzierungssicherheit für das geplante Angebot gewährleistet. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements von Centiel und HT5 gelten einheitliche Sperrfristen (Lock-ups) von 12 und 24 Monaten für ihre bestehenden Beteiligungen.

Der Angebots- und Kotierungsprospekt wurde heute im Anschluss an die Generalversammlung der HT5 AG veröffentlicht und ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

Erster Handelstag voraussichtlich am 17. April 2026

Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 14. April um 17:00 Uhr MESZ, die Kapitalerhöhung ist für den 16. April vorgesehen und der Handel mit den neuen Aktien soll am 17. April unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX Swiss Exchange beginnen. Alle Abstimmungsergebnisse werden detailliert im Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung auf den Webseiten von HT5, beziehungsweise Centiel veröffentlicht.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG HT5 ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Aktiengesellschaft, die mit der Firma Centiel einen Fusionsvertrag abgeschlossen hat. Centiel ist ein in der Schweiz ansässiges Technologieunternehmen, das branchenführende Stromschutzlösungen für kritische Einrichtungen entwickelt, herstellt und liefert. Die erstklassigen, energieeffizienten Systeme für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) des Unternehmens bieten höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie wurden von den Entwicklern der branchenweit ersten transformatorlosen USV und der weltweit ersten dreiphasigen modularen USV entwickelt. Das Netzwerk aus Vertriebspartnern und Tochtergesellschaften von Centiel wächst rasant und bietet weltweit erstklassige Stromschutzlösungen an. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

Rechtliche Hinweise This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful or require registration or any other measure and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind, z. B. Aussagen mit Begriffen wie 'anstreben', 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'können', 'werden', 'planen' oder 'sollen' oder ähnlichen Ausdrücken. Naturgemäss unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Entwicklung oder die Performance der HT5 AG oder der CENTIEL SA wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen Werten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weder die HT5 AG noch CENTIEL SA übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Aussender: HT5 AG? Bellevuestrasse 27 6280 Hochdorf Schweiz Ansprechpartner: Gregor Greber E-Mail: contact@ht5.ch Website: www.ht5.ch ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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April 13, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)