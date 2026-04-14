An den Märkten geht es parallel zu den Entwicklungen im Nahen Osten derzeit hin und her. Am Montag hatte der DAX zeitweise deutlicher unter Druck gestanden, am Ende ging er aber nur mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent bei 23.742,44 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Dienstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 23.895 Punkte.Die Börsen profitieren von der Spekulation auf eine Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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