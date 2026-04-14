© Foto: Damien Meyer/AFP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Q2-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Spring Investor Conference 10:00 Uhr, Frankreich: Vinci, Hauptversammlung 12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung …Den vollständigen Artikel lesen
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