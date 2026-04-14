Der Windanlagenbauer Nordex hat am Dienstagmorgen seine Zahlen zum Auftragseingang für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Während das Neugeschäft beim Volumen im Vergleich zum Vorjahr leicht Federn lassen musste, gibt es bei der Preisgestaltung positive Signale. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Details.Wie der Hamburger Konzern mitteilte, belief sich das Neugeschäft im Segment Projekte (ohne Service) im ersten Quartal 2026 auf 1.869 MW. Damit blieb Nordex leicht unter dem Vorjahresniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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