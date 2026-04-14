© Foto: Dall-EOracle sichert sich mit Bloom-Energy-Deal riesiges Energiepaket für KI und erzielt dank Kurssprung Buchgewinne bei seinen Aktienoptionen.Nur wenige Tage nach dem Erhalt eines Optionsscheins im Wert von 400 Millionen US-Dollar hat der US-Softwareriese Oracle seine Zusammenarbeit mit dem Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy ausgeweitet und steht bereits vor einem erheblichen Buchgewinn. Milliardenpotenzial durch Aktienoption Am Donnerstag wurde Oracle ein Optionsschein eingeräumt, der dem Unternehmen erlaubt, bis zu 3,53 Millionen Aktien von Bloom Energy zu einem Preis von 113,28 US-Dollar je Aktie zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 400 Millionen US-Dollar. Ausbau der …Den vollständigen Artikel lesen
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