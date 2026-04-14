Der Auftakt zur US-Berichtssaison ist gemacht: Goldman Sachs hat gestern Zahlen vorgelegt. Diese enttäuschten in einem wesentlichen Punkt. Heute muss sich zeigen, wie sich die Wettbewerber geschlagen haben. Da die Wall-Street-Banken stark im Investmentbanking engagiert sind, wirft das auch ein Schlaglicht auf die mögliche Entwicklung bei der Deutschen Bank im ersten Quartal.Die Volatilität ist im Februar mit dem Beginn des Iran-Krieges wieder deutlich gestiegen. Daher war eigentlich zu erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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