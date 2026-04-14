Bronschhofen - Die Industriegruppe Cicor hat im ersten Quartal 2026 dank Akquisitionen weiter zugelegt. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Management fest. Die Gruppe setzte in den ersten drei Monaten 160,7 Millionen Franken um und damit 22,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der wesentliche Wachstumsbeitrag sei von den im Vorjahr akquirierten Gesellschaften gekommen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das akquisitionsbedingte Wachstum von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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