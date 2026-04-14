LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Jahresviertel des Autobauers sollte den Tiefpunkt des Jahres 2026 markieren, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte in der unteren Hälfte der für das laufende Geschäftsjahr avisierten Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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