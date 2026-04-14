Die Hoffnung auf eine politische Entspannung im Nahen Osten dürfte dem DAX am Dienstag Auftrieb verleihen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.906 Punkte. Für den EuroStoxx 50 wird ein Anstieg von 0,4 Prozent erwartet. Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde in Erwägung ziehen, bestehe die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und damit eine Waffenruhe. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär