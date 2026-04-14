NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die bereinigte Umsatzrendite des Autobauers dürfte sich demnach eher am unteren Rand der angepeilten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagnachmittag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTC
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