PARIS (dpa-AFX Broker) - Reserviert haben Anleger am Dienstag auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH reagiert. Der Kurs des Branchenschwergewichts fiel an der Pariser Euronext um 2 Prozent auf 472,25 Euro und lag damit am Ende des EuroStoxx 50. Damit könnte die jüngste Stabilisierung bereits wieder beendet sein.

Selbst wenn man die Belastungen durch die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal doch enttäuschend verlaufen, schrieb Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Die wichtige Sparte Mode & Lederwaren sei um zwei Prozent geschrumpft, hier hätten Analysten im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.

Eine Belastung für die Luxusbranche waren die LVMH-Zahlen indes nicht. In Paris legten Hermes um 0,3 Prozent zu und Kering um 1,8 Prozent. An der Londoner Börse gewannen Burberry 1,6 Prozent und in Mailand verteuerten sich Moncler um 1,8 Prozent./bek/zb

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