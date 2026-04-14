BlackBerry hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Nach einer langen Phase des Umbaus hin zu einem reinen Software- und Dienstleistungsanbieter mehren sich nun die Hinweise, dass der eingeschlagene Kurs wieder Dynamik gewinnt - auch an der Börse. Stärkeres Wachstum gemeldet Für das am 28. Februar abgeschlossene vierte Geschäftsquartal meldete BlackBerry jüngst einen Umsatz von 156 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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