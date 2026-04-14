Die LVMH-Aktie hält sich derzeit mit Mühe knapp über der Kursmarke von 450 €. Ein Ausbruch über 500 € scheint dem französischen Luxusgüterkonzern aber nicht mehr zu gelingen. Zieht Luxus an der Börse einfach nicht mehr? Was sagen die jüngsten Quartalszahlen? Kein Wachstum mehr Die von LMVH vorgelegten Quartalszahlen sorgten an der Börse für wenig Begeisterung. Zu Recht, denn eine Besserung der Geschäftsentwicklung ist nicht in Sicht. Der Umsatz ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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