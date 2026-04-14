Der Wettlauf um die Vorherrschaft im Markt für künstliche Intelligenz hat zwei Halbleitergiganten besonders in den Fokus der Investoren gerückt: AMD und Nvidia. Beide Unternehmen liefern die Rechenleistung, die hinter modernen KI-Systemen steckt - von Cloud-Rechenzentren bis zu generativer KI. Doch trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Geschäftsmodell, Wachstumsperspektiven und Bewertung deutlich, was die Frage aufwirft, welche Aktie derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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