APA ots news: Stabilität in bewegten Zeiten: Allianz Pensionskasse führt Mercer-Ranking 2025 an

Wien (APA-ots) - Langfristige Veranlagungsstrategien, aktives Risikomanagement und der

konsequente Ausbau von Impact- und Infrastrukturinvestments zahlen sich aus: Die Allianz Pensionskasse wurde im aktuellen Mercer-Ranking der österreichischen Pensionskassen 2025 in drei

Veranlagungskategorien jeweils auf Platz 1 gereiht. Damit liegt sie in sämtlichen Risikoklassen deutlich über dem Branchendurchschnitt der überbetrieblichen Pensionskassen, der 2025 bei 4,33 Prozent lag.

Im Detail erzielte die Allianz Pensionskasse im Jahr 2025 eine Performance von 5,33 Prozent in der konservativen, 6,84 Prozent in der ausgewogenen und 7,36 Prozent in der dynamischen Veranlagung. Die Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfeldes, das von Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und einem weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Rahmen geprägt war. Unter diesen Bedingungen standen viele institutionelle Investoren besonders vor Herausforderungen.



Zwtl.: Langfristigkeit statt kurzfristiger Marktreaktionen

Das ausgezeichnete Ergebnis unterstreicht die Bedeutung langfristig ausgerichteter Investmentstrategien in der betrieblichen Altersvorsorge. Während kurzfristige Marktschwankungen 2025 zahlreiche Veranlagungsentscheidungen erschwerten, erwiesen sich Disziplin, Diversifikation und ein konsequentes Risikobudgeting als zentrale Erfolgsfaktoren. Insbesondere Veranlagungs- und Risikogemeinschaften, die nicht auf Markt-Timing, sondern auf strukturelle Robustheit setzten, konnten überdurchschnittliche Resultate erzielen.



Dass die Allianz Pensionskasse in drei Risikoklassen jeweils den Spitzenplatz erreichte, gilt in Fachkreisen als starkes Signal für eine konsistente Governance- und Allokationsstruktur sowie Risikoadjustierung, um langfristig tragfähige Ergebnisse für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte zu erreichen.

Zwtl.: ESG- und Infrastrukturinvestments als Performancefaktor

Eine zentrale Rolle spielten dabei auch Impact- und

Infrastrukturinvestments, die in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut wurden. Diese Anlageklassen trugen nicht nur zur Stabilisierung der Portfolios bei, sondern erwiesen sich 2025 auch als wesentliche Performance-Treiber. Studien und Marktanalysen zeigen zunehmend, dass zukunftsorientierte und reale Investitionen - insbesondere in Infrastruktur und Energiewendeprojekte - gerade für langfristige Anleger wie Pensionskassen strukturelle Vorteile bieten und keinen Renditenachteil darstellen müssen.



"2025 war ein Jahr, in dem sich Geduld und Konsequenz ausgezahlt haben", sagt Marita Hofer, Mitglied des Vorstands der Allianz Pensionskasse . "Wir haben bewusst an langfristigen Strategien festgehalten, Risiken aktiv gesteuert und unsere Investments weiter diversifiziert. Besonders Impact- und Infrastrukturprojekte haben gezeigt, dass weitschauende Veranlagung und attraktive Erträge kein Widerspruch sind."



Zwtl.: Beitrag zur Stabilität der zweiten Säule



Das starke Abschneiden der Allianz Pensionskasse gewinnt zusätzlich an Bedeutung vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Zukunft des österreichischen Pensionssystems. Im internationalen Vergleich schneidet Österreich im Mercer CFA Institute Global Pension Index weiterhin nur im hinteren Drittel ab, insbesondere bei der langfristigen Nachhaltigkeit des Gesamtsystems.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die betriebliche Altersvorsorge als zweite Säule zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz. Unterschiedliche Analysen von Vorsorgeverband und Finanzmarktaufsicht zeigen, dass Pensionskassen einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des Lebensstandards im Alter leisten können - vorausgesetzt, sie sind professionell gemanagt und langfristig ausgerichtet.



"Gerade angesichts demografischer Entwicklungen und der wachsenden Belastung des staatlichen Systems braucht es leistungsfähige kapitalgedeckte Modelle", betont Hofer . "Das Mercer- Ranking zeigt, dass Pensionskassen mit klarer Governance, professionellem Risikomanagement und einem langfristigen Blick einen echten Mehrwert für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen schaffen können."



Zwtl.: Bestätigung eines langfristigen Weges



Das Abschneiden im Mercer-Ranking 2025 versteht die Allianz Pensionskasse daher nicht als Momentaufnahme, sondern als Bestätigung eines über Jahre aufgebauten Ansatzes. Der Fokus bleibt auf zukunftsorientierten, breit diversifizierten Veranlagungsstrategien, die sowohl kurzfristige Marktschwankungen abfedern als auch langfristig stabile Erträge ermöglichen. Ziel ist es weiterhin, die betriebliche Altersvorsorge in Österreich aktiv mitzugestalten und verlässliche Zusatzpensionen für kommende Generationen zu sichern.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0106 2026-04-14/11:30

