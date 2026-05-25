Die Allianz-Aktie notiert aktuell nur noch knapp unter ihrem Rekordhoch und zeigt weiterhin ein starkes Chartbild. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate bleibt der übergeordnete Trend bullish, während wichtige Widerstandsbereiche zunehmend unter Druck geraten. Vor allem die anhaltende Stärke im Versicherungssektor sorgt derzeit für positives Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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