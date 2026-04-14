Der chinesische Autobauer GAC hat den Marktstart des Aion UT in Europa bekannt gegeben. Das Elektromodell wird in diesem Quartal zunächst in Finnland, Griechenland, Polen und Portugal in den Verkauf gehen. Weitere europäische Märkte folgen im dritten Quartal. Je nach Markt beginnen die Preise in Europa bei rund 27.990 Euro, wie der Autobauer mitteilt. Der Aion UT wird wie schon der Aion V im Magna-Werk in Graz montiert. Für seine Europa-Modelle hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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