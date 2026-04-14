Software-Aktien legen zum Wochenstart kräftig zu: Oracle sprang am Montag um fast 13 Prozent, auch die Kurse von Adobe, Salesforce und SAP ziehen an. Ist es mehr als nur die Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt? Doch die Sorgen um die KI-Konkurrenz bleiben. Nach monatelangen Kursverlusten erlebten viele Software-Aktien am Montag einen unerwartet starken Tag. Oracle legt um fast 13 Prozent zu und hatte damit den besten Handelstag seit September. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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