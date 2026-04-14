DJ PTA-DD: Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leonding (pta000/14.04.2026/11:50 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Robert Ottel 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Rosenbauer International AG b) LEI 529900DS2PAVS3K9RV51 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000922554 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 50,8 EUR 475 50,8 EUR 400 50,8 EUR 170 50,8 EUR 100 50,8 EUR 57 50,8 EUR 2 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 50,8 EUR 1.204 e) Datum des Geschäfts 13.04.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien)
(Ende)
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Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Aschauer Tel.: +43 732 6794 6668 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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April 14, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)