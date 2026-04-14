Elon Musks geplantes Terafab-Projekt entwickelt sich zu weit mehr als nur einer einzelnen Fabrik. Es handelt sich um den Versuch, ein komplettes, in den USA angesiedeltes Chip-Ökosystem rund um Tesla, SpaceX und xAI aufzubauen.Hintergrund: Elon Musk geht davon aus, dass selbst die größten Halbleiterhersteller wie TSMC, Samsung oder Micron den zukünftigen Bedarf an Chips für KI, Robotik und autonome Systeme nicht decken können. Seine Schlussfolgerung: Wenn die Lieferanten nicht liefern können, wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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