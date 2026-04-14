Stellantis plant den Umbau des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim zu einem "effizienten Tech Center". Das soll die Arbeiten am Standort straffen, sorgt aber auch für einen Stellenabbau von mehr als einem Drittel der Entwickler. Das neu strukturierte Tech Center solle als Teil der globalen PDT-Organisation (Product Development & Technology) "fest im Entwicklungsnetzwerk von Stellantis verankert bleiben und die Kernkompetenzen am Standort Rüsselsheim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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