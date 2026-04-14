Der US-Pharma- und Medizintechnikgigant Johnson & Johnson hat am Dienstag Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten auf breiter Front übertroffen haben. Neben einem Umsatzplus überzeugt der Konzern mit einer erhöhten Prognose sowie einer erneuten Dividendensteigerung. Reicht das für den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch?Bereinigt verdiente der Dow-Jones-Konzern im ersten Quartal 2,70 Dollar je Aktie. Der Markt hatte im Vorfeld lediglich mit einem Gewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär