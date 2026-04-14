Amazon erwägt offenbar eine Milliardenübernahme, die den Wettbewerb im All neu ordnen könnte. Kaufpreis von 9 Milliarden oder noch mehr?Den vollständigen Artikel lesen ...
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