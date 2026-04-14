Die französische Marke Engie Vianeo orientiert sich stark nach Belgien: Für die Region Wallonien hat Engie Vianeo den Auftrag erhalten, knapp 3.000 Ladepunkte mit einer Leistung von 22 kW zu bauen. Ein weiterer Auftrag sieht 1.640 neue Ladepunkte in der Hauptstadtregion Brüssel vor. Engie Vianeo hat den Zuschlag erhalten, in Wallonien in den nächsten zwei Jahren konkret 2.926 Normalladepunkte in Stadtzentren, auf Dorfplätzen, an Sportanlagen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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