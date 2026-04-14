Datavault AI Inc: Datavault AI und AgSensor Solutions geben eine Beratungspartnerschaft zur Tokenisierung hochwertiger landwirtschaftlicher Datenbestände bekannt

Collaboration to Identify and Monetize Soil, Carbon, and Regenerative Agriculture Data for Global Exchange

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung von Real-World Assets ("RWA"), und AgSensor Solutions, LLC ("AgSensor") gaben heute den Abschluss einer endgültigen Beratungspartnerschaftsvereinbarung bekannt, um hochwertige landwirtschaftliche Datenbestände zu identifizieren, zu bewerten und zu tokenisieren.

Die Partnerschaft ermöglicht es Datavault AI, die fundierte Fachkompetenz von AgSensor im Bereich der Agrartechnologie zu nutzen, um Unternehmen mit bedeutenden Datenbeständen zu identifizieren und zu prüfen, die für die patentierten Blockchain-Tokenisierungsplattformen Information Data Exchange ("IDE"), DataScore und DataValue des Unternehmens geeignet sind. Die Beratungspartnerschaft zielt auf Schlüsselsegmente ab, darunter Bodensensorik, Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsdaten, landwirtschaftliche IoT-Plattformen sowie Unternehmen, die Daten zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Bereich der regenerativen Landwirtschaft bereitstellen.

Durch die Integration des spezialisierten Branchenwissens von AgSensor mit der Monetarisierungsinfrastruktur von Datavault AI wollen die Unternehmen eine neue Klasse liquider, transparenter digitaler Vermögenswerte schaffen, die aus der 5 Billionen US-Dollar schweren globalen Agrarwirtschaft1 stammen. Diese Initiative bietet landwirtschaftlichen Erzeugern und Technologieanbietern einen konformen Weg - im Einklang mit den geltenden Vorschriften zu Wertpapieren, Datenschutz und Geldwäschebekämpfung -, um den bislang ungenutzten Wert ihrer Daten zu erschließen und Investoren gleichzeitig Zugang zu zentralen Kennzahlen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit zu ermöglichen.

Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit AgSensor Solutions ist ein entscheidender Schritt bei der Ausweitung unserer RWA-Tokenisierungsstrategie auf den wichtigen Agrarsektor. Daten sind die neue Ernte für den modernen Landwirt, und durch die Anwendung unserer patentierten Bewertungs- und Handelstechnologien auf Boden- und Nachhaltigkeitskennzahlen schaffen wir einen transparenten Marktplatz für landwirtschaftliche Informationen. Diese Beratungspartnerschaft stellt sicher, dass hochwertige Agrardaten ordnungsgemäß qualifiziert und für die globale Monetarisierung positioniert werden."

Michael J. DeSa, Mitbegründer und CEO von AgSensor, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit Datavault AI ermöglicht es uns, die Lücke zwischen fortschrittlicher landwirtschaftlicher Sensorik und der digitalen Wirtschaft zu schließen. Es wird vor Ort eine immense Menge an hochwertigen Daten generiert, die nach wie vor unterbewertet ist. Durch diese Vereinbarung stellen wir der Branche die Werkzeuge zur Verfügung, um diese Vermögenswerte zu tokenisieren, neue Einnahmequellen für regenerative Praktiken zu erschließen und den Gesamtwert des Ökosystems für Agrardaten zu steigern."

Die strategische Ausrichtung konzentriert sich auf die Identifizierung von Zielunternehmen mit hochwertigen Datenressourcen, die Verfeinerung der Produktpositionierung für den Agrarmarkt und die Erleichterung der Integration dieser Ressourcen in die Produktlinien von Datavault AI. Diese Transaktion festigt die Führungsposition von Datavault AI bei der Tokenisierung vielfältiger realer Vermögenswerte weiter und setzt einen Maßstab für die Bewertung und den Austausch strategischer Agrardaten.

1 Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) übersteigt der Bruttowert der weltweiten landwirtschaftlichen Primärproduktion jährlich 5 Billionen US-Dollar. Quelle: Weltbank/FAO (2024), https://blogs.worldbank.org/en/voices/do-costs-global-food-system-outweigh-its-monetary-value

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences. Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, einschließlich deren geistigen Eigentums in den Bereichen Audio-Timing, Synchronisation und Mehrkanal-Interferenzunterdrückung.

Der Geschäftsbereich Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner, um die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten zu ermöglichen. Die Plattform bedient zahlreiche Branchen, darunter Sport & Unterhaltung, Veranstaltungen & Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr.

Die IDE ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und umfasst KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr unter www.datavaultsite.com.

Über AgSensor Solutions

AgSensor Solutions ist eine strategische Beratungsfirma, die sich auf die Identifizierung und Optimierung von Agrartechnologie und Datenressourcen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Anbieter hochwertiger Agrardaten mit fortschrittlichen Monetarisierungs- und Handelsplattformen zu verbinden, um Innovationen in den Bereichen Bodengesundheit, Kohlenstoffbindung und nachhaltige Landwirtschaft voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.agsensorsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, die erwarteten Vorteile der Beratungspartnerschaft mit AgSensor, die voraussichtliche Eignung der firmeneigenen IDE, DataScore und DataValue des Unternehmens zur Digitalisierung von Eigentumsanteilen im Agrarsektor durch Blockchain-basierte Tokenisierung sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens und die prognostizierte Richtung und die Auswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf den Markt.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: die Fähigkeit des Unternehmens und von AgSensor, landwirtschaftliche Datenbestände zu identifizieren, zu bewerten und zu tokenisieren; die Leistung, der Zeitpunkt oder der Erfolg der Einführung der firmeneigenen IDE-Plattformen DataScore und DataValue des Unternehmens; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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