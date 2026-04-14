EQS-News: AMADEUS FIRE AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstraße 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@amadeus-fire.de
|Internet:
|https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/ueberblick/
|ISIN:
|DE0005093108
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2308208 14.04.2026 CET/CEST