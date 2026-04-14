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ratgeberGELD.at
14.04.2026 15:39 Uhr
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(1)

Siemens (SIE): V-Erholung nach KI-Euphorie und Korrektur!

Rückeroberung der 200-Tagelinie!

Rückblick

Im Februar markierte Siemens ein markantes Hoch bei ca. 275 Euro. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Euphorie, getrieben durch starke KI-Fantasie in der Industriesparte. Ein Abverkauf drückte den Kurs innerhalb weniger Wochen massiv nach unten. Aktuell läuft ein V-förmiger Erholungsversuch.

Siemens-Aktie: Chart vom 14.04.2026, Kürzel: SIE, Kurs: 235.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie konnte gerade die 200-Tageline zurückerobern. Dieser Bereich fungierte in der Vergangenheit als Barriere. Wir sehen, dass der Kurs über den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten (EMA 20/50) notiert, die nach oben drehen. Wenn die Marke von 235 Euro nachhaltig verteidigt wird, liegt das Kursziel im Bereich von 260 bis 265 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Abrutschen unter die Breakout-Kerze wäre das erste Warnsignal. Ein massiver Abverkauf könnte die Aktie zurück in Richtung der Tiefststände vom März führen, also in den Bereich von 200 Euro.

Meinung

Siemens bleibt ein zuverlässiger Dividendenzahler, was die finanzielle Stabilität des Konzerns unterstreicht. Besonders die Umstellung auf Software-as-a-Service im Bereich Digital Industries sorgt für besser planbare Umsätze, was dem Aktienkurs langfristig eine höhere Bewertung verleihen könnte. Als global agierender Konzern ist Siemens aber anfällig für Handelskonflikte oder Lieferkettenunterbrechungen. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 13. Mai die nächsten Ergebnisse vorlegen. Die Erwartungen sind hoch, da der Fokus verstärkt auf den Bereichen Digital Industries und Smart Infrastructure liegt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 176.78 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 338.61 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu Siemens ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in XOM hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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