Die Aktie von 2G Energy zeigt sich gegenüber den zuletzt unruhigen Marktphasen bemerkenswert widerstandsfähig und hat jüngst neue Höchststände erreicht. Unterstützt wird diese Entwicklung durch strukturelle Trends, insbesondere durch den steigenden Energiebedarf im Zuge des Booms rund um künstliche Intelligenz. In diesem Zusammenhang wächst auch die Nachfrage nach schnell verfügbaren, dezentralen Versorgungslösungen - ein Bereich, in dem 2G mit seinen Anlagen gut positioniert ist.

Operativ verlief die Entwicklung zuletzt noch vergleichsweise moderat, mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im vergangenen Jahr. Allerdings mehren sich die Anzeichen für eine Beschleunigung. Das Unternehmen hat zuletzt konkret darauf hingewiesen, dass größere Projekte im Bereich Rechenzentren nach längerer Vorbereitungsphase kurz vor dem Abschluss stehen. Dies könnte dem Auftragseingang zusätzlichen Schwung verleihen, der ohnehin bereits von einer lebhaften Nachfrage aus verschiedenen Segmenten getragen wird - etwa durch Investitionen in Biogasanlagen in Deutschland.

Für das laufende Jahr stellt 2G Energy daher ein deutliches Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll auf 440 bis 490 Mio. Euro steigen, während für die EBIT-Marge eine Verbesserung auf 9 bis 11 Prozent erwartet wird. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage erscheint es plausibel, dass sich die positive Entwicklung auch über das aktuelle Jahr hinaus fortsetzt.

Die Börse hat diese Perspektiven bereits aufgegriffen. Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch hat die Aktie ein klares charttechnisches Signal geliefert, das auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet.

(aktien-globlal.de, erstellt 14.04.26, 15:53 Uhr, veröffentlicht 14.04.26, 16:17 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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