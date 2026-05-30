Der Energiehunger der Welt wächst rasant. Vor allem der Boom rund um Künstliche Intelligenz und Data-Center sorgt dafür, dass Stromversorgung und Netzstabilität immer stärker in den Fokus rücken. Genau in diesem Umfeld entstehen derzeit spannende Chancen an der Börse - besonders bei Unternehmen, die von der zunehmenden Dezentralisierung der Energieversorgung profitieren.Auf genau dieses Thema setzte zuletzt das Echtgeld-Depot des Trading Journal Premium. Neu aufgenommen wurde die Aktie von 2G Energy, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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