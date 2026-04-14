© Foto: Robin Utrecht - picture alliance / ROBIN UTRECHTASML profitiert massiv vom KI-Hype. Anleger setzen auf steigende Prognosen. Doch Lieferengpässe und China-Risiken könnten den Boom bremsen.Investoren setzen beim Chipausrüster ASML auf eine Anhebung der Jahresprognose, wie Reuters berichtet. Der Konzern profitiert stark vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Nachfrage nach Spezialmaschinen läuft auf Hochtouren, da Chipkonzerne ihre Kapazitäten massiv ausbauen. Die Aktie des niederländischen Unternehmens ist seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent gestiegen. Treiber ist vor allem der weltweite Ausbau von Rechenzentren sowie die hohe Nachfrage nach Hochleistungschips. Richard Carlyle von Capital Group beschreibt die Strategie klar. …Den vollständigen Artikel lesen
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