Original-Research: CENIT AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu CENIT AG
Abgeschlossene Restrukturierung eröffnet Weg zu höheren Margen
CENIT hat am 9. April den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Die berichteten KPIs befanden sich im Rahmen unserer Erwartungen.
[Tabelle]
Stabile Entwicklung der Top-Line: Die Umsatzerlöse befanden sich sowohl in Q4 (-1,1% yoy) als auch bezogen auf das Gesamtjahr (+1,1% yoy) auf dem Niveau des Vorjahres. Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung der Umsätze mit eigenen Softwarelösungen (FY/25: +11,2% yoy), welche insbesondere im Schlussquartal mit starkem Wachstum der wiederkehrenden Miet- und Pflegeerlöse glänzten (+13,5% qoq) glänzten und somit eine aussichtsreiche Run-Rate für 2026 bieten. Das Geschäft mit Fremdsoftware entwickelte sich leicht rückläufig (FY/25: -2,3% yoy; Q4/25: -3,6% yoy), während die Beratungs- und Serviceerlöse, getrieben durch die ganzjährige Konsolidierung der Analysis Prime zulegen konnten (FY/25: +2,4% yoy; Q4/25: -6,1% yoy).
Fazit: Mit der erfolgreich durchgeführten Restrukturierung erwarten wir ein deutliches Ergebniswachstum in 2026. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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