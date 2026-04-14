Die Wall Street feiert den zweiten Tag in Folge kräftige Gewinne. Trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten setzen die Anleger und Investoren auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran. Während der S&P 500 seine gesamten Kriegsverluste bereits wettgemacht hat, stiehlt Nvidia mit einer historischen Siegesserie allen die Show. Die Bullen sind zurück - und sie haben Hunger auf Tech.Optimismus pur an der Wall Street: Der S&P 500 kletterte am Dienstag um 1,18 Prozent auf 6.967 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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