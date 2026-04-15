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GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026



15.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Vorläufige Zahlen 2025 bestätigt: Umsatz von 495,0 Mio. €, Konzernergebnis 9,9 Mio. €

Ausblick für 2026: Umsatz von 515 - 530 Mio. € Konzernergebnis von 15-20 Mio. €

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen vom 9. März 2026 bestätigt. Die GESCO-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 495,0 Mio. € und einem EBIT von 15,5 Mio. € ab. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag bei 9,9 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €), entsprechend stieg der Gewinn je Aktie auf 0,96 € (Vorjahr: 0,42 €). Trotz eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfelds verbesserte GESCO die Ergebnisqualität durch eine Vielzahl operativer Maßnahmen in den Portfoliounternehmen. Im Fokus standen dabei eine konsequente Kosten- und Investitionsdisziplin sowie die Weiterentwicklung des GESCO Business Systems (GBS). Das Eigenkapital stieg auf 272,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag damit zum Ende des Geschäftsjahres 2025 lag bei 60,9%. Der Fokus der Gruppe wird im Hinblick auf die hohen geopolitischen Risiken und die anhaltende Nachfrageschwäche weiterhin auch in der Sicherung und Stärkung der Finanz- und Vermögenslage liegen. Zuversichtlicher Ausblick 2026 Trotz der weiterhin sehr herausfordernden Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf 515 - 530 Mio. € (2025: 495,0 Mio.) und eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses (nach Anteilen Dritter) auf 15 - 20 Mio. € (2025: 9,9 Mio. €). Der Geschäftsbericht 2025 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar. Die heutige Bilanzpressekonferenz beginnt um 15:00 Uhr. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen. Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern: in 2025 2024 Umsatz T€ 494.973 513.809 EBITDA T€ 33.780 36.673 EBIT T€ 15.496 15.182 Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 11.367 9.964 Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter T€ 9.928 4.439 Ergebnis je Aktie € 0,96 0,42 Bilanzsumme1) T€ 447.350 433.316 Eigenkapital1) T€ 272.621 268.949 Eigenkapitalquote1) % 60,9 62,1 Mitarbeiter1) Anzahl 1.662 1.642 Dividende je Aktie2) € 0,20 0,10

1) zum Bilanzstichtag

2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2026 Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Director Investor Relations & Communications Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



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