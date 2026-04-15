EQS-News: GESCO SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen vom 9. März 2026 bestätigt.
Die GESCO-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 495,0 Mio. € und einem EBIT von 15,5 Mio. € ab. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag bei 9,9 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €), entsprechend stieg der Gewinn je Aktie auf 0,96 € (Vorjahr: 0,42 €).
Trotz eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfelds verbesserte GESCO die Ergebnisqualität durch eine Vielzahl operativer Maßnahmen in den Portfoliounternehmen. Im Fokus standen dabei eine konsequente Kosten- und Investitionsdisziplin sowie die Weiterentwicklung des GESCO Business Systems (GBS).
Das Eigenkapital stieg auf 272,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag damit zum Ende des Geschäftsjahres 2025 lag bei 60,9%. Der Fokus der Gruppe wird im Hinblick auf die hohen geopolitischen Risiken und die anhaltende Nachfrageschwäche weiterhin auch in der Sicherung und Stärkung der Finanz- und Vermögenslage liegen.
Zuversichtlicher Ausblick 2026
Trotz der weiterhin sehr herausfordernden Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf 515 - 530 Mio. € (2025: 495,0 Mio.) und eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses (nach Anteilen Dritter) auf 15 - 20 Mio. € (2025: 9,9 Mio. €).
Der Geschäftsbericht 2025 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar.
Die heutige Bilanzpressekonferenz beginnt um 15:00 Uhr. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen.
Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:
1) zum Bilanzstichtag
Über GESCO:
Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:
Peter Alex
Tel. +49 (0) 202 24820-18
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
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|2308420
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2308420 15.04.2026 CET/CEST