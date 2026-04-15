Basel - Der seit Dezember fusionierte Versicherungskonzern Helvetia Baloise will mit Grösse und Effizienz am Markt auftreten und hat erste Jahreszahlen auf pro Forma-Basis vorgelegt. Die neu formierte Versicherungsgruppe hat sich nun für die kommenden Jahre Geschäftsziele gesetzt und bestätigt den einschneidenden Stellenabbau. Laut den am Mittwoch für den kombinierten Konzern vorgelegten Zahlen lag das Geschäftsvolumen der Gruppe lag 2025 bei 19,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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