ASML ist nach einem überraschend starken ersten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr 2026. Der Chipausrüster hat seine Umsatzprognose angehoben. Konzernchef Christophe Fouquet verwies auf anhaltend hohe Investitionen in KI-Infrastruktur. Der Blick auf das zweite Quartal könnte die Stimmung aber etwas drücken.AKTIONÄR-Leser wissen: ASML ist das weltweit einzige Unternehmen, das Extrem-Ultraviolett-Lithografieanlagen herstellt - diese werden für die Produktion von Mikrochips mit immer kleineren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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