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CENIT AG: CEO Wechsel bei der CENIT AG



15.04.2026 / 07:56 CET/CEST

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Stuttgart, 15. April 2026 - Herr Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) der CENIT AG, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der CENIT AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Der Aufsichtsrat der CENIT AG hat Dipl.-Ing. Martin Thiel, bislang Chief Operating Officer (COO) der CENIT Gruppe, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 als Vorstand und CEO berufen. Peter Schneck trat am 18. Oktober 2021 als Mitglied des Vorstands in die CENIT AG ein und wurde zum

1. Januar 2022 zum Chief Executive Officer berufen. Während seiner Amtszeit entwickelte sich die CENIT Gruppe dynamisch weiter. Insbesondere durch eine konsequent umgesetzte Wachstums- und Expansionsstrategie wurden insgesamt acht Unternehmens-Transaktionen in Europa, Asien und Nordamerika erfolgreich realisiert. In diesem Zeitraum wurde der Konzernumsatz nachhaltig gesteigert und erreichte im vergangenen Jahr 209,5 Mio. EUR. Darüber hinaus setzte Peter Schneck wesentliche Impulse für die internationale Aufstellung der Gruppe sowie für die Weiterentwicklung der Investor-Relations-Aktivitäten. Vor dem Hintergrund der aktuellen strategischen Ausrichtung der CENIT Gruppe mit einem künftig stärkeren Fokus auf Profitabilitätssteigerung, Konsolidierung und die Konzentration auf die Kernkompetenzen sowie des beabsichtigten Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse sieht Peter Schneck seine Aufgaben als erfüllt und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat dankt Peter Schneck für seine erfolgreiche Tätigkeit sowie für seinen maßgeblichen Beitrag zur Umsatzentwicklung und zur internationalen Positionierung der CENIT Gruppe, und wünscht für die Zukunft alles Gute. Zum neuen Vorstand und Chief Executive Officer beruft der Aufsichtsrat Martin Thiel, der bereits seit 1993 für die CENIT Gruppe tätig ist. Thiel verfügt über eine langjährige und tiefgehende Kenntnis des Unternehmens und hat die Geschäftsentwicklung der CENIT in unterschiedlichen Führungsfunktionen entscheidend geprägt. Über 14 Jahre verantwortete er die größte Business Unit der CENIT und ist hervorragend vernetzt. In seiner bisherigen Funktion als COO der CENIT Gruppe hat Martin Thiel zuletzt in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand (CFO) Dr. Johannes Fues die Transformation und damit die strategische und operative Neuausrichtung der CENIT Gruppe eingeleitet. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass mit Martin Thiel im Vorstand die inhaltliche Kontinuität gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern gesichert ist. Gleichzeitig wird der klare Fokus auf operative Exzellenz und Profitabilität die nachhaltige Ergebnisentwicklung der CENIT Gruppe weiter stärken. Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com Rückfragen an:

CENIT AG

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D-70565 Stuttgart

Tel.:+497117825-3320

E-Mail: aktie@cenit.de Zusätzliche Erläuterungen:

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