Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat ihre Führungsspitze neu bestellt. Der Bankrat ernannte Alexandra Scriba per 1. Mai 2026 zur neuen CEO, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Sie folgt auf Christoph Schär, der die Bank seit dem 1. August 2025 interimistisch geleitet hatte. Parallel dazu wurde auch das Präsidium des Bankrats neu besetzt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wählte Thomas Aegerter per 1. Juli 2026 zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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