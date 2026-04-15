ALLZEITHOCH: EchoIQ bei 1$ AUD - der größte Trigger steht unmittelbar bevor

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Wir haben es angekündigt. Aber selbst wir hätten nicht erwartet, dass es sich so schnell entfaltet. EchoIQ hat erneut ein neues ALLZEITHOCH erreicht - diesmal bei 1 $ AUD.

Dieser Artikel wurde von EchoIQ genehmigt und verbreitet.

Willkommen zurück, liebe Leser,

EchoIQ hat erneut ein neues ALLZEITHOCH erreicht - diesmal bei 1 $ AUD.

Das ist kein normaler Move mehr.

Seit Beginn unserer Coverage liegt die Aktie jetzt bei über +300%.

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Der wichtigste Katalysator dieser gesamten Story steht noch aus.

Die FDA-Zulassung für EchoSolv HF ist weiterhin ausstehend - und könnte in den kommenden Wochen Realität werden.

Das ist kein Hype - das ist Positionierung

Ein Ausbruch auf neue Hochs passiert nicht zufällig.

Solche Bewegungen zeigen:

Der Markt positioniert sich.

Und zwar vor einem Event, das das Unternehmen fundamental verändern kann.

Denn EchoIQ hat jetzt:

Klinische Validierung auf Top-Niveau

Eine laufende FDA-Prüfung

Eine fertige Vertriebsstruktur

Und steigende institutionelle Aufmerksamkeit

Das ist kein "AI-Trade" mehr.

Das ist Pre-Commercial Phase mit klarer Monetarisierung vor der Tür.

Mayo Clinic: Validierung auf höchstem Niveau

Die Partnerschaft mit der

Mayo Clinic

ist der entscheidende Faktor in dieser Story.

Und das muss man verstehen:

Die Mayo Clinic ist:

Regelmäßig das #1 Krankenhaus weltweit

Eine der renommiertesten medizinischen Institutionen überhaupt

Führend in Kardiologie, Forschung und Innovation

Ein System, das jährlich über 1 Million Patienten behandelt

Wenn eine Institution dieser Größenordnung:

Deine Technologie validiert

Deine Studien durchführt

Und anschließend dein Produkt selbst vertreibt

Dann ist das nicht nur ein Signal.

Das ist Validierung auf höchstem Level.

Der Deal: Jetzt wird monetarisiert

EchoIQ hat die Zusammenarbeit mit Mayo nicht nur bestätigt - sondern massiv erweitert.

Konkret:

Mayo wird EchoSolv HF aktiv vertreiben und distribuieren (nach FDA)

(nach FDA) Deployment über die Mayo Clinic Platform (Solutions Studio)

Zugriff auf: Mayo Kliniken Mayo Health System 80+ Partnerkliniken

Vertragslaufzeit potenziell bis zu 6 Jahre

Aufbau eines skalierbaren Umsatzmodells

Das bedeutet:

EchoIQ hat seinen US-Vertrieb bereits gesichert - noch bevor die FDA entschieden hat.

Das ist extrem selten.

FDA: Der Schalter, der alles verändert

EchoIQ hat bereits geliefert:

17.000 Patienten Validierungsstudie

99,5% Sensitivität

~91% Spezifität

Erfolgreiche 510(k) Einreichung

Jetzt läuft die entscheidende Phase:

Die FDA prüft.

Und sobald die Freigabe kommt:

Start der kommerziellen Vermarktung

Aktivierung der Mayo-Vertriebskanäle

Beginn der Umsatzskalierung

Breitere Adoption im US-System

Das ist der Moment, in dem sich eine Story verändert.

Warum dieser Markt so gewaltig ist

Herzinsuffizienz ist:

Einer der größten Kostenfaktoren im US-Gesundheitssystem

Häufig zu spät erkannt

Führend bei Krankenhaus-Wiederaufnahmen

Die Zahlen:

~ 6,7 Mio. Patienten in den USA

~ 2 Mio. undiagnostiziert

Nur ~ 50% korrekt diagnostiziert

~16 Mio. Echokardiogramme jährlich

EchoIQ adressiert genau diese Lücke.

Das Setup: Genau so entstehen große Gewinner

Jetzt kommt der entscheidende Punkt für Investoren:

Aktie auf ALLZEITHOCH (0,95 AUD)

+300% Performance bereits realisiert

bereits realisiert FDA-Entscheidung steht bevor

Vertrieb durch Mayo gesichert

Markt riesig

Das ist die Art von Setup, bei der:

Momentum und Fundamentaldaten gleichzeitig wirken.

Und genau dann entstehen die großen Moves.

Fazit

EchoIQ hat jetzt alles:

Validierte Technologie

Weltklasse-Partner

Klare Vertriebsstrategie

FDA kurz vor Entscheidung

Und ein Chart, der Stärke zeigt

Diese Kombination ist selten.

Und wenn sie zusammenkommt, passiert oft eines:

Eine massive Neubewertung.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

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