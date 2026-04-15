IQM zeigt, wie die agentische Kalibrierung manuelle Engpässe beseitigt und Quantencomputer damit für KI-Fabriken und Hochleistungsrechnerumgebungen einsatzbereit macht.

Die Lösung ist offen und transparent sie basiert auf der offenen NVIDIA Ising-Familie von KI-Modellen für das Quantencomputing und ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit sowie konstante Leistung, ohne dass vor Ort Quanten-Fachwissen erforderlich ist.

Anlässlich des World Quantum Day hat IQM Quantum Computers heute die KI-gesteuerte "Agentic Calibration" vorgestellt, einen automatisierten Ansatz zur Optimierung von Quantensystemen mit NVIDIA Ising.

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Illustration of AI-driven agentic calibration

Diese Entwicklung ist ein Schritt in Richtung der praktischen Einsatzfähigkeit von Quantencomputern für Unternehmen, KI-Fabriken und Hochleistungsrechenzentren sie verringert die Abhängigkeit von spezialisiertem Quanten-Engineering-Know-how und macht die Quanteninfrastruktur für Institutionen zugänglich, die diese in großem Maßstab betreiben müssen.

Der zentrale architektonische Fortschritt ist die Parallelität. Die visuellen Agenten von IQM überprüfen die Kalibrierungsergebnisse aller Qubits gleichzeitig in jeder Phase nicht nacheinander. Mit zunehmender Größe der Quantenprozessoren wächst die Anzahl der Interaktionskanäle zwischen den Qubits nichtlinear. Eine sequenzielle Kalibrierung kann da nicht mithalten. Eine parallele agentische Überprüfung kann.

"Wir möchten, dass Unternehmen Quantencomputer nutzen und sich nicht nur mit ihnen beschäftigen. Die Kalibrierung war schon immer der heimliche Engpass. Wenn wir das aus dem Weg räumen können, können sich Unternehmen auf das konzentrieren, wofür sie die Maschine eigentlich gekauft haben", sagte Juha Vartiainen, Chief Global Affairs Officer und Mitbegründer von IQM Quantum Computers.

Zu den operativen Hindernissen kommen noch strukturelle hinzu. Fachkräfte im Bereich der Quantentechnik sind weltweit Mangelware, und die Nachfrage übersteigt das Angebot. Die Einbindung von Quantenspezialisten vor Ort zur Kalibrierung ist kein nachhaltiges Modell für eine breite Einführung in Unternehmen. Die agentische Kalibrierung geht dieses Problem direkt an indem sie die operative Last von menschlichem Fachwissen auf intelligente Automatisierung verlagert und den Einsatz von Quantencomputern für Institutionen realisierbar macht, die nicht aus einem Talentpool rekrutieren können, der noch kaum existiert.

Da Regierungen und Unternehmen im Wettlauf um den Aufbau von KI-Fabriken stehen integrierte Einrichtungen, die klassisches HPC, beschleunigtes Rechnen und zunehmend auch Quantenverarbeitung vereinen -, ist eine einfache Bedienung unverzichtbar. Ein Quantensystem, für dessen Kalibrierung vor Ort Spezialisten benötigt werden, ist nicht serienreif. Die agentische Kalibrierung von IQM soll dies ändern.

Die Implementierung von IQM basiert auf den für Quantenaufgaben optimierten NVIDIA Ising-Modellen ein wesentlicher Faktor für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems. Die agentenbasierte Kalibrierung integriert KI-Agenten direkt in die bestehende Kalibrierungsinfrastruktur von IQM und ergänzt das zugrunde liegende System, anstatt es zu ersetzen. Das Ergebnis sind Quantencomputer, die sich selbst optimieren, eine höhere algorithmische Effizienz aufweisen und durchgehend mit hoher Genauigkeit arbeiten und so präzise Rechenergebnisse schneller liefern.

"Die nächste Generation von Supercomputern wird aus Quanten-GPU-Systemen bestehen, und KI ist das, was sie funktionsfähig macht", sagte Sam Stanwyck, Director of Quantum Product bei NVIDIA. "NVIDIA Ising bietet Entwicklern eine offene Plattform, um die größten Herausforderungen des Quantencomputings anzugehen, und die agentische Kalibrierung von IQM ist ein wegweisender Beweis dafür, wie diese Zukunft aussehen könnte."

Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Integration zwischen IQM und der NVIDIA-Quantenplattform auf, einschließlich der NVIDIA NVQLink GPU-QPU-Hardwareverbindung und die NVIDIA CUDA-Q hybride Quanten-Klassik-Softwareplattform.

Für IQM ist dieser Fortschritt ein Beleg für seine These zur Produktionsmenge. Im Mittelpunkt dieser These steht das Bekenntnis zur Entwicklung offener Ökosysteme. IQM hat konsequent in offene Standards, Partnerintegrationen und gemeinsame Infrastruktur investiert in der Überzeugung, dass eine breite Einführung der Quantentechnologie ein Ökosystem erfordert, das kein einzelnes Unternehmen allein aufbauen kann.

Die offene Architektur von IQM, die auf den offenen Modellen von NVIDIA Ising für die parallele agentische Kalibrierung basiert, ist als Fundament konzipiert, auf dem Unternehmen im Vorfeld des Zeitalters der Fehlertoleranz aufbauen können. Das Quantenzeitalter beginnt nicht erst, wenn die Technologie im Labor funktioniert. Es beginnt damit, dass Institutionen diese Infrastruktur besitzen, betreiben und darauf aufbauen können ohne dass ein Team von Quantenphysikern die Infrastruktur verwaltet.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit komplette Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Das Vor-Ort-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht es Kunden, die direkte Verantwortung und Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur zu übernehmen. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig und hat Pläne bekannt gegeben, als erstes europäisches Quantenunternehmen an einer großen US-Börse an die Börse zu gehen; eine Zweitnotierung an der Börse von Helsinki wird ebenfalls in Erwägung gezogen.

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