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Erweiterung der HÖRMANN Geschäftsführung (News mit Zusatzmaterial)



15.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Erweiterung der HÖRMANN Geschäftsführung



Kerstin Schreiber wird zum 1. Mai 2026 in die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH berufen.



Kirchseeon, 15.04.2026 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) gibt personelle Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt, mit denen die langfristige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe gezielt vorangetrieben wird. Zum 1. Mai 2026 wird Kerstin Schreiber zusätzlich zu ihrer bestehenden Funktion als Vorstandssprecherin der Funkwerk AG in die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH berufen. Mit diesem Schritt schließt die HÖRMANN Gruppe die Neuformierung ihrer Holding-Geschäftsführung ab, um die Unternehmensgruppe für die anstehenden Zukunftsaufgaben optimal aufzustellen. Die HÖRMANN Industries GmbH ist in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering tätig. Die Unternehmensgruppe vereint rund 30 Gesellschaften unter dem Dach der HÖRMANN Industries GmbH und verfolgt das Ziel, Kompetenzen gezielt zusammenzuführen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Automatisierung gewinnt das gezielte Zusammenführen von Kompetenzen und Know-how weiter an Bedeutung. Der Beiratsvorsitzende der HÖRMANN Gruppe Dr. Andreas Albath betont: "Die Berufung von Kerstin Schreiber in die HÖRMANN Industries-Geschäftsführung ist ein konsequenter Schritt, um die Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, in dem die Holding-Geschäftsführung von uns insgesamt neu aufgestellt wird. Unser klares Ziel ist es, diese Zusammenarbeit so auszurichten, dass für beide Unternehmen ein nachhaltiger Mehrwert entsteht - strategisch und operativ." Kerstin Schreiber erklärt: "Die Zusammenarbeit zwischen der Funkwerk AG und der HÖRMANN Gruppe ist seit Jahren geprägt von Vertrauen, Klarheit und einem gemeinsamen Zielbild. Ich freue mich sehr, diese erfolgreiche Partnerschaft künftig auch auf Ebene der HÖRMANN Industries-Geschäftsführung aktiv mitzugestalten und Impulse für die gesamte HÖRMANN Gruppe setzen zu können. Für die Funkwerk AG sehe ich darin eine große Chance: So können wir unsere strategische Ausrichtung weiter schärfen, Innovationen schneller vorantreiben und unsere Zukunftsfähigkeit nachhaltig stärken." Der neue CEO der HÖRMANN Gruppe Dr. Dirk-Eric Loebermann unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieses Schritts: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der erweiterten Führungsstruktur. Damit stellen wir ein starkes Team auf, das die Vielzahl an Themen klar auf mehrere Verantwortungsbereiche verteilt. Gleichzeitig sind alle relevanten Geschäftsbereiche im Führungskreis vertreten - das ermöglicht schnellere und agilere Entscheidungen sowie eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit. Durch die gezielte Steuerung bereichsübergreifender Themen auf Corporate-Ebene stärken wir die funktionale Exzellenz in der gesamten HÖRMANN Gruppe. Gemeinsam werden wir die Unternehmensgruppe strategisch weiterentwickeln und zukunftssicher aufstellen." Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Als Dachgesellschaft fungiert die HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG, die die langfristige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Gruppe verantwortet. Das operative Geschäft wird unter dem Dach der HÖRMANN Industries GmbH gebündelt. Hier sind mehr als 30 Tochtergesellschaften mit hoher unternehmerischer Eigenständigkeit und Initiative in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering organisiert. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist es, kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die nachhaltige wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen schaffen. Rund 2.900 hochqualifizierte Mitarbeitende bringen hierfür ein breit diversifiziertes, vernetztes Know-how aus unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com

Medienkontakt: Celina Häseker

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

Mobil: +49 151 68857138

celina.haeseker@hoermann-gruppe.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: HOERMANN_Kerstin Schreiber





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