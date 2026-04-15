87.458 BEV hat die BMW Group im ersten Quartal 2026 weltweit ausgeliefert. Das sind 20,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Deutlich besser sieht es aber beim Auftragseingang für Elektroautos in Europa aus - dank des neuen iX3. Im Auftaktquartal 2025 hatte der Münchner Autobauer noch 109.516 vollelektrische Autos an Kunden übergeben, zum Jahresbeginn 2026 waren es nur noch die erwähnten 87.458 Einheiten. Zwar hatte BMW das Gesamtjahr 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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