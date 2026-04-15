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Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026
Sassenberg, 15. April 2026 - Die technotrans SE hat weitere Folgeaufträge für Flüssigkeitskühlsysteme in Datacentern gewonnen und baut ihre Marktposition weiter aus. Das Volumen liegt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Thermomanagement-Spezialist liefert Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Kühlung leistungsstarker Serverinfrastrukturen.
Die Folgeaufträge bestätigen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem etablierten Großkunden aus dem Bereich der Datacenter-Ausstattung. Gleichzeitig festigt technotrans seine Position in diesem Markt. Das bestehende und neu akquirierte Auftragsvolumen übertrifft voraussichtlich bereits im ersten Halbjahr 2026 das Gesamtvolumen des Vorjahres und unterstreicht die anhaltend hohe Wachstumsdynamik in diesem Marktsegment.
Dynamischer Ausbau im Datacenter-Segment
Die Nachfrage nach leistungsfähigen Kühllösungen in Datacentern wächst weltweit mit hoher Dynamik. Insbesondere Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz erhöhen die Leistungsdichte von IT-Infrastrukturen deutlich und treiben den Bedarf an effizienten Flüssigkeitskühlsystemen.
Flüssigkeitskühlung als Schlüsseltechnologie
Flüssigkeitskühlung etabliert sich zunehmend als Schlüsseltechnologie in Datacentern, da klassische Luftkühlung an physikalische Grenzen stößt. Vor allem durch den Einsatz rechenintensiver KI-Anwendungen gewinnt effizientes Thermomanagement weiter an Bedeutung. Dieser strukturelle Technologiewandel eröffnet technotrans langfristige Wachstumschancen in einem attraktiven Zukunftsmarkt.
Strategie Ready for Growth zahlt sich aus
Zur weiteren Skalierung investiert technotrans gezielt in den Ausbau seiner Kapazitäten. Am Standort Sassenberg ist ein neues Werk mit einer Produktions- und Logistikfläche von mehr als 17.000 m² geplant. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, um zukünftiges Wachstum effizient abzubilden und zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2583 - 301 - 1000
|Fax:
|+49 (0)2583 - 301 - 1030
|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2308654
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2308654 15.04.2026 CET/CEST