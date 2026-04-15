© Foto: OpenAIStellantis erreicht weltweit 12 Prozent mehr Auslieferungen und erzielt besonders in Nordamerika und Asien starke Zahlen. Das steckt hinter der Erfolgsstrategie.Der französisch-italienische Automobilhersteller Stellantis gab am Mittwoch bekannt, dass seine weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf geschätzte 1,4 Millionen Fahrzeuge gestiegen sind, wie Reuters berichtet. Damit festigte sich die Erholung der Verkaufszahlen, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hatte. Der im vergangenen Jahr ernannte CEO Antonio Filosa konzentriert sich im Rahmen der Sanierungsbemühungen für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von …Den vollständigen Artikel lesen
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