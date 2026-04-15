Die integrierte Energielösung "VARTA. hybrid. wall" besteht aus Wechselrichter, Speicher, Energiemanagementsystem und dem nachgelagerten Service aus einer Hand. Das System lässt sich für verschiedene Anlagen-Konfigurationen und Leistungsklassen zusammenstellen. Mit dem Gesamtsystem "VARTA. hybrid. wall" bringt das Nördlinger Unternehmen eine Energielösung "Made in Europe" auf den Markt. Es bestehe aus Wechselrichter, Batteriespeicher, Energiemanagement und Service aus einer Hand, teilte Varta am Mittwoch mit. Dabei lassen sich für die Installateure flexible und erweiterbare Pakete für verschiedene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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