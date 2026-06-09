Datum der Anmeldung:
05.06.2026
Aktenzeichen:
B13-58/26
Unternehmen:
Deutsche Bank AG, London (UK) und Fonds der Blantyre Capital Limited, London (UK); Erwerb von nicht-kontrollierender Minderheitsbeteiligungen von jeweils mehr als 25 % an der Varta AG, Ellwangen
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Batterien
05.06.2026
Aktenzeichen:
B13-58/26
Unternehmen:
Deutsche Bank AG, London (UK) und Fonds der Blantyre Capital Limited, London (UK); Erwerb von nicht-kontrollierender Minderheitsbeteiligungen von jeweils mehr als 25 % an der Varta AG, Ellwangen
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Batterien
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