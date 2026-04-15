Der Quantencomputer-Space sendet wieder Lebenszeichen. Besonders der D-Wave-Chef macht eine große Ansage - doch auch die Hot-Stock-Empfehlung IonQ zündet ein Newsfeuerwerk.Noch sind Quantencomputer-Aktien eine Wette auf die Zukunft - die Rechner sind noch zu fragil, um bereits in der Breite eine Alternative zu den GPUs von Nvidia zu sein. D-Wave-Quantum-CEO Alan Baratz zeigte bereits im AKTIONÄR-TV-Interview großes Selbstbewusstsein und legt nun gegenüber Yahoo Finance nach."Wäre ich Nvidia wäre, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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